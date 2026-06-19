Стала известна стоимость виллы, которую арендует Лера Кудрявцева в Бахрейне

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева улетела в теплый Бахрейн. Она решила взять паузу и посвятить время себе. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», артистка сняла роскошную виллу, стоимость которой превышает 200 тысяч рублей за сутки.

Отмечается, что на территории есть бассейн, три спальни, кухня, гостиная, кабинет и просторная терраса. Все это позволило ей насладиться полным уединением и тишиной.

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«Я год мечтала о таком отдыхе. Правда, он будет небольшой, но все же. Здесь такая красота, тишина, никого нет!» — отметила Кудрявцева.

Она наслаждается красотой и спокойствием, а время, по ее словам, будто замедляется. Телеведущая добавила, это — именно то, что ей сейчас нужно, ведь она наконец может отвлечься от суеты и перезагрузиться.

Ранее сообщалось, что модель Ирина Шейк встретила лето на испанском курорте.