Неожиданное утро: житель Москвы решил ежедневно будить соседей гимном России через громкоговоритель
Лента.ру: москвич установил громкоговоритель с гимном во дворе для пробуждения
Житель столичного жилого комплекса установил громкоговоритель и каждое утро включает гимн России для соседей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва М125», передает Лента.ру.
Необычное утро в московском ЖК
Житель Москвы привлек внимание соседей нестандартным способом начала дня. По информации Telegram-канала «Москва М125», мужчина установил громкоговоритель и стал включать гимн России по утрам.
Ситуация произошла в жилом комплексе «Западный Порт» на Заречной улице.
Гимн вместо будильника
Сообщается, что гимн звучит каждое утро и служит своеобразным сигналом к началу дня для жителей дома.
Необычная инициатива быстро вызвала обсуждение в социальных сетях и местных сообществах.
Как отреагировали соседи
По данным источника, серьезных жалоб со стороны жильцов пока не поступало.
При этом история получила широкое распространение в интернете благодаря своей необычности и вызвала многочисленные комментарии пользователей.