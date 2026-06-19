«Помогите связаться с командой Джексона»: зачем Тимати Bugatti короля поп-музыки и при чем здесь Асхаб Тамаев?

Российский рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) неожиданно заявил о желании купить автомобиль Bugatti, который ранее принадлежал королю поп-музыки Майклу Джексону, сообщает «Пятый канал». В своих соцсетях он обратился к подписчикам с просьбой помочь связаться с командой покойного певца. Однако, как выяснилось позже, это заявление оказалось не совсем серьезным.

На самом деле Тимати решил таким образом пошутить над блогером Асхабом Тамаевым. Недавно Тамаев опубликовал видео с «распаковкой» Bugatti, заявив, что приобрел суперкар у самого Криштиану Роналду за $9 млн. Многие подписчики отнеслись к этой новости скептически. Сам Тимати также усомнился в подлинности сделки. В ответ на это он иронично заявил, что теперь сам хочет купить Bugatti Джексона, тем самым высмеяв историю Тамаева.

Фото: [ Блогер Асхаб Тамаев/скриншот видео ]

Стоит отметить, что в автопарке Майкла Джексона действительно было множество уникальных автомобилей. Среди них — Cadillac Fleetwood, Rolls-Royce Silver Seraph, Rolls-Royce Silver Spur II Touring Limousine, а также роскошный автобус Neoplan. Однако информации о том, что у певца был Bugatti, в открытых источниках нет.

Сам Асхаб Тамаев, комментируя свою покупку, рассказывал, что долго вел переговоры с командой Роналду. Однако португальский футболист, по слухам, ответил на предложения блогера довольно резко — попросил прекратить спам и пригрозил блокировкой.

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