Сотни пассажиров ждут вылета: крупнейшие аэропорты России оказались под ударом масштабных задержек рейсов

Массовые задержки и отмены рейсов зафиксированы в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Наибольшие сложности возникли у пассажиров Шереметьево, пишет progorodsamara.ru.

В крупных аэропортах нарушено расписание

В ряде российских аэропортов отмечены массовые задержки и отмены авиарейсов. Сложности затронули воздушные гавани Москвы — Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также аэропорты Санкт-Петербурга и Сочи.

Об изменениях в расписании сообщили несколько российских авиаперевозчиков, включая «Аэрофлот», «Победу», «Россию» и Utair.

Какие рейсы попали под изменения

Корректировки коснулись рейсов по ряду популярных направлений. Среди них — Сочи, Екатеринбург, Калининград, Ставрополь и Минеральные Воды.

Часть вылетов была отменена, а некоторые рейсы отправились с существенным отклонением от графика.

Наибольшие проблемы возникли в Шереметьево

Наиболее напряженная ситуация сложилась в аэропорту Шереметьево. По имеющимся данным, там было зафиксировано около 200 задержек и порядка 27 отмененных рейсов.

Большинство пассажиров столкнулись с переносом вылета на 1,5–3 часа, однако отдельные рейсы были задержаны на более длительный срок.

Что рекомендуют пассажирам

Пассажирам советуют заранее проверять актуальный статус рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний и аэропортов перед выездом.

При длительном ожидании перевозчики обязаны предоставить пассажирам предусмотренные законом услуги, включая напитки, питание и размещение в гостинице.