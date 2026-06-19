Комментатор Шнякин назвал 20-летнего швейцарского футболиста «прекрасным зверенышем»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился своим мнением о 20-летнем швейцарском футболисте Йоане Манзамби, который внес перелом в матч с Боснией и Герцеговиной (4:1) на чемпионате мира.

Швейцарцы владели преимуществом на протяжении всего матча, но их атаки были слишком академичными. Вышедший на замену при счете 0:0 полузащитник «Фрайбурга» заметно добавил остроты командной атаке и сам забил два мяча.

«Какой же прекрасный звереныш выскочил со скамейки сборной Швейцарии! Мощнейшие 20 минут 20-летний парень провел. Йохан Манзамби, запомним. Не стоило Джаке отдать пенальти для хет-трика пацана, а?» — написал Шнякин в соцсетях.

На самом деле полузащитник «Фрайбурга» уже вполне известен в футбольном мире. Его даже сравнивали со звездой «Реала» Джудом Белингемом. В минувшем сезоне Йоан Манзамби провел за немецкий клуб 41 матч, отметившись семью голами и девятью ассистами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €50 млн.

Ранее Манзамби назвал свой перфоманс в матче с Боснией и Герцеговиной лучшим моментом в карьере.