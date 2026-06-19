История, которая потрясла соцсети: певицу наказали после публичного выступления без хиджаба в Иране

В Иране певица Парасту Ахмади и участники ее команды получили наказание после концерта, который вызвал широкий общественный резонанс. Об этом сообщает The Guardian The Guardian, передает Газета.ру. The Guardian

Суд вынес приговор певице Парасту Ахмади

Иранская певица Парасту Ахмади и восемь участников ее продюсерской команды были приговорены к 74 ударам плетью. Кроме того, им запретили заниматься творческой деятельностью и покидать страну в течение двух лет.

Соответствующее решение принял уголовный суд провинции Кум.

Причиной стало выступление без хиджаба

Поводом для судебного разбирательства стал концерт, состоявшийся в декабре 2024 года. Во время выступления 29-летняя артистка исполнила патриотическую песню без хиджаба, а трансляция велась на ее YouTube-канале.

После публикации видео концерт набрал миллионы просмотров и получил широкую известность в социальных сетях.

Артистов обвинили в нарушении нравственных норм

Согласно материалам дела, музыкантов признали виновными в распространении контента, который власти сочли противоречащим общественной морали.

После выхода записи концерта певицу и нескольких участников коллектива ненадолго задержали, а позднее против них возбудили уголовное дело.

Правозащитники раскритиковали решение суда

Представители правозащитных организаций заявили, что вынесенный приговор свидетельствует о сохранении жестких ограничений в отношении деятелей культуры в стране.

По их мнению, ситуация вокруг певицы стала очередным примером преследования артистов за публичное самовыражение.

Реакция общественности

История получила широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. Многие представители творческого сообщества выразили поддержку певице и отметили ее поступок как проявление гражданской позиции.