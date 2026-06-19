Звезда «Склифосовского» Анна Невская вернулась к съемкам спустя два месяца после родов

Известная актриса Анна Невская, которую зрители полюбили по роли в сериале «Склифосовский», вернулась к работе спустя всего два месяца после рождения сына, сообщает Woman.ru. 49-летняя артистка родила мальчика 18 марта от мужа и коллеги Дмитрия Клепацкого.

Актриса рассказала, что пока снимается не так много, но продолжает играть в спектакле. Такой график позволяет ей уделять достаточно времени малышу. В этом ей помогает родственница мужа.

«Пока я на площадке, за сыном присматривает няня. Помогать нам согласилась сестра мужа, теперь она живет вместе с нами, чему мы очень рады!», — поделилась Анна.

Она также призналась, что восстановление после родов проходит без особых проблем. Из девяти набранных килограммов шесть — ушли практически сразу. Однако на спорт сил пока не хватает — сейчас Невская занимается только йогой и посещает массаж.

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