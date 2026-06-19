Разница оказалась огромной: обновленный седан Chery в Китае стоит почти в три раза дешевле, чем в России

Обновленный Chery Arrizo 8 вышел на китайский рынок по цене от 1,1 млн рублей, тогда как в России модель стоит от 2,8 млн рублей. Об этом пишет Motor.

Chery Arrizo 8 подешевел на домашнем рынке

В Китае стартовали продажи обновленного седана Chery Arrizo 8 2026 модельного года. Несмотря на модернизацию, новинка оказалась дешевле предыдущей версии благодаря специальным скидкам для первых покупателей.

Минимальная стоимость автомобиля на китайском рынке составляет 112 тысяч юаней, а с учетом акций цена снижается до 103 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн рублей.

Разница с российскими ценами

В России дорестайлинговый Chery Arrizo 8 предлагается по цене около 2,9 млн рублей. Даже с учетом прямых скидок от производителя стоимость автомобиля начинается примерно от 2,8 млн рублей.

Таким образом, разница между ценами на российском и китайском рынках достигает около 1,7 млн рублей.

Китайские покупатели получили более новую версию

Примечательно, что покупателям в КНР доступна уже обновленная версия седана, тогда как в России продается дореформенный вариант модели.

При этом даже более современный автомобиль в Китае стоит значительно дешевле российской версии.

Что влияет на стоимость

Эксперты традиционно связывают подобную разницу с таможенными платежами, логистическими расходами, налоговой нагрузкой, а также особенностями ценообразования на разных рынках.

Тем не менее разрыв в стоимости остается одним из самых заметных среди популярных китайских моделей.