«Три вируса на старте». Онищенко назвал болезни, которые могут вызвать новую эпидемию

По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе существует несколько инфекционных угроз, способных спровоцировать масштабные вспышки и бросить вызов системам здравоохранения по всему миру.

Как сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, в этот перечень входят коронавирус, обезьянья оспа и корь.

«Какие вирусы наиболее вероятны с точки зрения в ближайшее время перерасти в проблему мирового здравоохранения, то есть вызвать большую эпидемию и так далее? Там стоит COVID-19, там стоит оспа обезьян, там стоит корь, потому что перестали прививаться», — заявил академик.

Особое внимание эксперт уделил ситуации с корью. Он отметил, что, несмотря на наличие высокоэффективных вакцин, а также статус России как страны, свободной от эндемичной циркуляции этого вируса, риски существенно возросли. Главную опасность сегодня представляет активное движение так называемых «антиваксеров», приводящее к снижению коллективного иммунитета населения и создающее условия для завоза и распространения инфекции.

