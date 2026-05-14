Коммунальные службы Подмосковья провели более 70 тыс. ремонтных работ во дворах

С начала марта 2026 года коммунальные службы Подмосковья выполнили более 70 тыс. ремонтных работ во дворах и общественных пространствах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Подольске, Наро-Фоминском округе, Красногорске, Балашихе и Дмитровском. План работ формируется по итогам обходов инспекторского состава министерства, а также с помощью цифровых технологий.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко подчеркнул, что инспекторы проводят ежедневные обходы на местах и заносят выявленные дефекты в программу для устранения. Сотрудникам управляющих организаций и МБУ предстоит провести ремонт и покраску малых архитектурных форм, уборку мусора, удаление граффити и не только.

