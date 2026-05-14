Реконструкция водозаборного узла стартовала в Одинцове в поселке ВНИИССОК

В поселке ВНИИССОК стартовала реконструкция водозаборного узла, расположенного на улице Дружбы, 1/1. После завершения работ объект обеспечит качественной питьевой водой 12 тыс. жителей и 5 социальных учреждений. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На текущий момент строительная готовность объекта составляет 9%. Работы идут согласно плану: уже выполнено 5% демонтажных работ, а также смонтировано основание станции — установлены 44 буронабивные сваи. Сейчас специалисты заняты ручной разработкой грунта котлована под здание водоподготовки и демонтажем железобетонных оголовков буронабивных свай.

Впереди — масштабный комплекс мероприятий: монтаж и ремонт приемного резервуара, обновление систем автоматики, установка водобойной решетки, модернизация электродвигателей, замена насосного оборудования и запорной арматуры.

Подрядчик намерен завершить все этапы реконструкции в сентябре 2027 года. Реализация проекта позволит не только повысить надежность водоснабжения, но и гарантировать жителям Одинцова и поселка ВНИИССОК стабильное получение чистой, качественной питьевой воды, соответствующей всем санитарным нормам.

