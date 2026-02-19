Три «звоночка» организма: онколог назвала первые симптомы рака

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и химиотерапевт, заведующая дневным стационаром ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина ФМБА России Ольга Гордеева в интервью РИА Новости назвала ряд симптомов, при которых не стоит откладывать визит в поликлинику. По словам специалиста, поводом для беспокойства могут стать изменения, которые человек замечает самостоятельно.

В первую очередь медик советует обратить пристальное внимание на появление уплотнений в молочной железе, а также на любую трансформацию родинок (их асимметрию, рост или изменение цвета). Еще одним тревожным маркером является резкая потеря веса без видимых причин. Кроме того, сигналом организма могут служить патологические примеси в стуле, такие как кровь или слизь.

«Если появляются тягостные симптомы, то не нужно ждать очередной диспансеризации, а следует сразу обратиться к врачу по месту жительства», — подчеркнула Ольга Гордеева.

Она также пояснила алгоритм действий: в случае подозрения на злокачественный процесс терапевт обязан выдать направление к онкологу для проведения углубленной диагностики.

Ранее сообщалось о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.