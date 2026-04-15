С начала весны в Подмосковье провели уборку более 9 тыс. подъездов

С начала весны 2026 года коммунальные службы Подмосковья уборку 9,3 тыс. подъездов, работы прошли по заявкам жителей на линию Единой диспетчерской службы. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве напомнили, что управляющие компании должны обеспечивать качественную и своевременную уборку. Так, в их обязанности входят ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, уборка перед мусоропроводами и мытье полов в лифтах, влажное подметание не реже одного раза в неделю лестничных площадок и маршей на этажах выше второго.

Весной работы, например, прошли в Химках на улице Энгельса, 14А, и на Куркинском шоссе, 12, в Серпухове на улицах Юбилейной, 6, и Центральной, 160, к. 9, и так далее. Специалисты ведомства контролируют контроль отработки заявок.

Напомним, что по вопросам уборки в местах общего пользования жители могут обратиться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

