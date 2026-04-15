Как обезопасить квартиру, дом и имущество в сезон отпусков: простые рекомендации от специалистов ГУРБ Московской области

С приходом теплых дней многие россияне отправляются в отпуск, оставляя жилье без присмотра на продолжительное время. В этот период особенно важно позаботиться о безопасности имущества. Главное управление региональной безопасности Московской области предлагает ряд действенных мер, которые помогут защитить дом и обеспечат спокойствие во время отдыха.

Прежде всего стоит уделить внимание надежности запирающих устройств. Перед отъездом тщательно проверьте, что все двери и окна надежно закрыты. Избегайте распространенной ошибки — не прячьте запасные ключи под ковриком или в иных «тайных» местах: злоумышленники хорошо знакомы с подобными уловками.

Повысить уровень защиты поможет установка систем безопасности. Камеры видеонаблюдения станут серьезным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей. Если оборудовать жилье полноценной системой пока не получается, можно разместить на видном месте табличку с уведомлением о видеонаблюдении — зачастую этого достаточно, чтобы отпугнуть нежелательных гостей. Еще более надежный вариант — подключить объект к пультовой охране: профессиональные службы реагируют на тревожные сигналы в кратчайшие сроки.

Создать иллюзию присутствия хозяев в доме тоже весьма эффективно. Попросите близких или соседей периодически проверять почтовый ящик и забирать корреспонденцию: переполненный ящик — явный признак того, что хозяева отсутствуют. Также стоит воздержаться от публикации в социальных сетях информации о предстоящем отпуске до самого возвращения — такие сведения могут попасть в руки злоумышленников.

Особое внимание уделите сохранности ценных вещей. Деньги, драгоценности, важные документы лучше поместить в сейф либо в иное труднодоступное место. Не оставляйте предметы высокой стоимости на виду, например, на подоконниках у окон, откуда их легко заметить с улицы.

Не стоит пренебрегать и человеческим фактором. Предупредите надежных соседей о планируемом отъезде и оставьте им свои контактные данные на случай непредвиденных ситуаций.

Если по возвращении заметили признаки взлома, важно действовать правильно:

не входите в помещение — это может быть опасно;

сразу вызовите полицию по номеру 102;

избегайте контакта с предметами внутри помещения до прибытия следственной группы, чтобы не нарушить возможные улики;

при наличии страховки незамедлительно сообщите о происшествии в страховую компанию.

