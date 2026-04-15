Четыре типа мужчин, которые никогда не изменят: какие признаки выдают верного спутника

Выбрать верного партнера можно по ряду неочевидных признаков — и близкие отношения с матерью входят в их число, пишет Daily Mail со ссылкой на эксперта по отношениям Трейси Кокс. По ее словам, полностью исключить измены нельзя, но риск можно заметно снизить.

Одним из главных сигналов считается уважительное отношение к семье. «Если мужчина близок с матерью, он чаще воспринимает женщин как личностей, а не объекты. Кроме того, такие мужчины ответственнее и отвечают взаимностью на заботу со стороны дорогих людей», — объясняет Кокс.

Не менее важно, чтобы партнер вел себя одинаково в любой компании. Сильный контраст между тем, каким он является с вами и с друзьями, может быть тревожным сигналом.

Эксперт также отмечает, что мужчины с серьезными увлечениями или плотным графиком работы реже изменяют из-за нехватки времени и ресурсов на двойную жизнь.

Еще один неочевидный фактор — прошлый негативный опыт. Потеряв близкого человека из-за измены, мужчина может осознать последствия и стать куда более верным. «Такой мужчина знает цену предательства. Тем не менее подходить к выбору партнера стоит осознанно, и не всегда очевидные “зеленые флаги” могут привести к удачным отношениям», — с аккуратностью подчеркивает специалист.