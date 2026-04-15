Анна Семенович намекнула на скорую свадьбу из-за образа невесты на Байкале

Байкал этой весной стал не просто озером, а настоящей красной дорожкой. Очередная звезда отправилась покорять замерзшие просторы. На этот раз — бывшая фигуристка и актриса Анна Семенович, сообщает Teleprogramma.org.

Певица приехала на Байкал не одна и не просто так. В своем блоге она появилась в белом наряде... и фате. Да-да, почти невеста. На льду Семенович визжала от счастья и намекнула: кажется, Денис Шреер сделал ей предложение.

«Стоит ли соглашаться?» — кокетливо спросила певица у подписчиков.

Ответ, впрочем, оказался не таким, как она ожидала. Фанаты не стали обсуждать возможную свадьбу. Они попросили... оставить Байкал в покое.

«Озеро уже много видело в этом году», — написали в комментариях.

И действительно: до Анны здесь уже успел отметиться SHAMAN. Помните, как он лизал лед? Скандал тогда был знатный. А еще Вика Цыганова — та тоже пробовала озеро на вкус. Теперь вот Семенович с фатой.

Что ж, Байкал — место красивое. Но, кажется, у озера скоро появится фобия на знаменитостей. Сама Анна пока не решила, говорить ли «да». И, судя по реакции подписчиков, ее дилемма волнует публику куда меньше, чем сохранность природы.

