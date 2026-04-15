В Чехове капитально отремонтируют котельную в Васькино. В регионе объявлен конкурс на проведение соответствующих работ, сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, в населенном пункте планируется капитально отремонтировать котельную № 28, расположенную по адресу: Московская область, м. о. Чехов, п. Васькино, стр. 3а (в т. ч. ПИР).

Мощность котельной составляет 7,45 МВт. Работы проведут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и за счет бюджетных средств. Завершить их планируется в 2027 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой котельной в Электростали.