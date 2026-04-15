Эксперт MD Audit: переход к управлению трафиком на уровне Сети — новый ключевой тренд

Ключевой тренд последнего времени, как отмечает технический директор MD Audit Юрий Тюрин, — это переход от точечных блокировок к управлению трафиком на уровне всей сети. Сбои и ограничения, по его словам, уже стали частью повседневной реальности, и к этому обстоятельству необходимо адаптироваться, сообщил tagilcity.ru.

Эксперт выделяет три главных правила поведения в таких условиях. Первое — не поддаваться панике. Многие ограничения, как поясняет Тюрин, носят временный или региональный характер.

Второе — заранее продумывать альтернативные варианты: подготавливать дублирующие сервисы и резервные каналы связи.

Третье — избегать использования сомнительных приложений, которые могут создавать дополнительные риски. Следуя этим рекомендациям, по мнению эксперта, пользователи смогут минимизировать неудобства и сохранить работоспособность даже в периоды технических сбоев.

«В условиях ограничений резко растет количество небезопасных сервисов, маскирующихся под решения для обхода блокировок», — предупредил Тюрин.

На фоне вводимых ограничений, добавил специалист, усиливается тренд на развитие локальных цифровых экосистем. Речь идет о самых разных решениях — от коммуникационных платформ до облачных сервисов и платежных систем. При этом, подчеркивает Тюрин, полностью заменить глобальные сервисы все равно не удастся.

«Рынок будет двигаться к гибридной модели: сочетанию локальных решений с ограниченным доступом к международным ресурсам», — считает Юрий Тюрин.

Ранее эксперт Соколов высказал мнение, что российский онлайн-рынок теряет покупателей с VPN.