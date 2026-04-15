Канадец из «Локомотива» отметил отличную атмосферу на российских аренах

Канадский нападающий ярославского «Локомотива» Байрон Фрэз в разговоре с «Чемпионатом» высказался об атмосфере на российских аренах.

«Везде, где бы мы ни играли в КХЛ, всегда шумно, кипят страсти. Здесь замечательные болельщики и отличная атмосфера, в которой приятно играть», — сказал хоккеист.

При этом Фрэз не преминул отметить, что ярославские болельщики — самые лучшие.

35-летний Байрон Фрэз проводит второй сезон за «Локомотив», с которым уже стал обладателем Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате-2025/26 канадец набрал 25 (13+12) очков в 66 матчах и очень важен для команды в плей-офф — 5 (2+3) баллов в восьми играх.

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем серии «Авангард» — ЦСКА.