«С днем рождения, любимая красотка!»: иноагент Галкин поздравил Пугачеву с днем рождения
В среду, 15 апреля, российская певица Алла Пугачева отмечает день рождения. Примадонне отечественной эстрады исполнилось 77 лет. И хотя певица уже несколько лет живет за границей, день рождения не остался незамеченным, сообщает Super.ru.
Первым — и самым трогательным — стало поздравление от мужа. Максим Галкин* опубликовал свежее фото жены. Алла Борисовна — в черной шляпке, сдержанная, элегантная. Подпись короткая, но емкая: «С днем рождения, любимая красотка!»
Не остался в стороне композитор и певец Игорь Николаев. Он выложил видео, нарезанное из совместных выступлений и старых интервью.
«Счастья, здоровья и любви детям», — пожелал он певице.
Тем временем в Сети снова заговорили: а не прилетит ли Пугачева в Россию на свой день рождения? Слухи ходили разные. Но директор певицы Елена Чупракова все расставила по местам. Комментарий был коротким — информацию о прилете она опровергла.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что посетила бы концерт Аллы Пугачевой после ее возвращения в Россию.
* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.