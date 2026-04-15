«С днем рождения, любимая красотка!»: иноагент Галкин поздравил Пугачеву с днем рождения

В среду, 15 апреля, российская певица Алла Пугачева отмечает день рождения. Примадонне отечественной эстрады исполнилось 77 лет. И хотя певица уже несколько лет живет за границей, день рождения не остался незамеченным, сообщает Super.ru.

Первым — и самым трогательным — стало поздравление от мужа. Максим Галкин* опубликовал свежее фото жены. Алла Борисовна — в черной шляпке, сдержанная, элегантная. Подпись короткая, но емкая: «С днем рождения, любимая красотка!»

Не остался в стороне композитор и певец Игорь Николаев. Он выложил видео, нарезанное из совместных выступлений и старых интервью.

«Счастья, здоровья и любви детям», — пожелал он певице.

Тем временем в Сети снова заговорили: а не прилетит ли Пугачева в Россию на свой день рождения? Слухи ходили разные. Но директор певицы Елена Чупракова все расставила по местам. Комментарий был коротким — информацию о прилете она опровергла.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что посетила бы концерт Аллы Пугачевой после ее возвращения в Россию.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.