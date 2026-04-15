В Орехово-Зуевском врачи помогли мужчине, страдавшему от сильных болей в коленном суставе

Специалисты Орехово-Зуевской больницы помогли мужчине, который поступил с жалобами на сильную боль в коленном суставе, которая мучила его на протяжении длительного времени, они выявили у него артроз третьей степени. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что эта стадия болезни характеризуется почти полным разрушением хряща и сопровождается сильными болями. В результате пациенты сталкиваются с ограничением подвижности и хромотой. Для лечения им может потребоваться хирургическое вмешательство, в том числе эндопротезирование.

«Без проведения этой операции коленный сустав полностью разрушился бы, что привело бы к тому, что в дальнейшем мужчина не смог бы ходить. Наша команда проводила эту операцию впервые, но благодаря хорошей подготовке все прошло успешно», – прокомментировал заведующий травмацентра 1-го уровня врач — травматолог-ортопед Михаил Максаров.

После операции мужчина прошел этап восстановления, теперь его выписали домой с рекомендациями по реабилитации.

