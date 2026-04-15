В РФС утвердили график футбольного сезона-2026/27

Первый официальный матч нового сезона намечен уже на 18 июля — менее чем через два месяца после завершения сезона-2025/26, который будет венчать суперфинал Кубка России 24 мая. Следующий сезон традиционно стартует матчем за Суперкубок России.

Первый тур РПЛ пройдет в последний уик-энд июля. До зимнего перерыва планируется сыграть 17 туров (в этом сезоне — 18). Завершится чемпионат позже обычного — последний тур запланирован на 29 мая (в этом году РПЛ финиширует 17 мая).

Схема розыгрыша Кубка России изменений не претерпит. Матчи Пути РПЛ пройдут с 5 августа по 25 ноября, суперфинал намечен на 6 июня.