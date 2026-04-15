В колледже «Энергия» прошли тематические часы, посвященные Дню памяти о геноциде советского народа

В структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе и Богородском округе — прошли тематические кураторские часы, посвященные Дню памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Инициатива реализована в рамках патриотического воспитания молодежи, сообщили в пресс‐службе Министерства образования Московской области.

Учащиеся и преподаватели вместе обратились к одной из самых трагичных страниц истории: обсудили документально подтвержденные факты геноцида, осуществленного нацистами и их пособниками, и его разрушительные последствия. Память миллионов жертв, пострадавших от репрессий и насилия, почтили минутой молчания.

Образовательная программа мероприятий включала показ документальных фильмов и тематических презентаций. Визуальные материалы наглядно продемонстрировали масштаб трагедии и подчеркнули важность сохранения исторической памяти. После просмотра состоялись открытые дискуссии: студенты активно участвовали в разговоре, делились личными размышлениями и рассуждали о том, какое значение эта дата имеет для современного общества и почему так важно передавать правду о прошлом следующим поколениям.

Особой частью памятных мероприятий стала акция «Цветы у обелиска», в которой приняли участие студенты балашихинского Центра медицинской подготовки. Молодые люди возложили цветы к мемориалу, отдавая дань уважения погибшим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о колледжах региона, вошедших в топ по трудоустройству выпускников.