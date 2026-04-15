Спасатели провели с жителями Коломны профилактические беседы на тему пожарной безопасности

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» провели с жителями села Городец в Коломне профилактические беседы на тему пожарной безопасности. В их рамках они рассказали об основных причинах возгораний, а также объяснили, что делать в случае пожара.

Как отметил начальник караула Андрей Поздняков, основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. Чтобы избежать возгораний, следует регулярно проверять исправность электропроводки и розеток. Также не следует оставлять без присмотра печи и обогреватели. Кроме того, не рекомендуется включать в одну розетку более двух электроприборов.

«Специалисты акцентировали внимание на необходимости всегда иметь под рукой первичные средства пожаротушения и обесточивать электроприборы, покидая жилье», — заключил Поздняков.

