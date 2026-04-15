В Истре пройдет лекция об истории прообразов лаковых миниатюр

В воскресенье, 26 апреля, в пространстве научной библиотеки Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре проведут лекцию «XII–XXI: „Слово“ в лаковой миниатюре», она станет частью проекта «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй» . Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие проведет кандидат филологических наук, заведующая экскурсионно-методическим отделом музея Елена Гнездилова. Она расскажет о «Слове о полку Игореве», о том, как образы плачущей Ярославны, отважных князей Игоря и Святослава и другие символы интерпретируются в канонах лаковой живописи. Узнать другие подробности о лекции можно на сайте.

