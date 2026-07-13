Тунец и ртуть: почему не стоит есть эту рыбу слишком часто

Представитель Союза потребительских кооперативов Японии (JCCU) в беседе с РИА Новости предупредил об опасности чрезмерного употребления мяса тунца — это может привести к избыточному накоплению в организме метилртути.

Специалист пояснил механизм накопления токсина: неорганическая ртуть естественным образом присутствует в морской воде. Планктон преобразует ее в метилртуть, и далее она продвигается по пищевой цепочке — от мелких обитателей моря к крупным хищникам. Поскольку метилртуть накапливается в организме, рыбы, находящиеся ближе к вершине пищевой цепи (в том числе тунцы, акулы и глубоководные виды), содержат ее в повышенных концентрациях. При умеренном потреблении такой рыбы риски невелики, но при регулярном и избыточном — уровень токсина может превысить допустимые нормы.

Особую опасность метилртуть представляет для беременных: она способна проникать через плаценту и вызывать серьезные нарушения в развитии плода — вплоть до тяжелых патологий и умственной отсталости у новорожденных.

В этом контексте эксперты напоминают о трагедии в японском городе Минамата: в 1956 году из‑за сброса ртути в местный залив токсин преобразовался в метилртуть и вызвал массовые отравления. У пострадавших фиксировали поражения нервной системы, онемение и дрожь в конечностях, потерю слуха, нарушения речи и сознания. Последствия затронули и детей, рожденных от матерей, подвергшихся воздействию токсина.