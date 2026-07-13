Рост зарплат в 2027 году: эксперт назвал главные факторы

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью ТАСС назвал ключевые факторы, которые будут влиять на рост зарплат в 2026–2027 годах.

По словам эксперта, в первую очередь на динамику заработных плат — как в номинальном, так и в реальном выражении — повлияют два обстоятельства: повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и сохраняющийся дефицит высококвалифицированных кадров. Работодатели вынуждены конкурировать за специалистов, и это подталкивает их к увеличению вознаграждений.

При этом Балынин прогнозирует постепенное замедление темпов роста средней зарплаты в России в ближайшие годы. Несмотря на снижение динамики, увеличение доходов, по оценке эксперта, будет опережать уровень инфляции — то есть рост будет заметен не только на бумаге, но и в покупательной способности граждан.