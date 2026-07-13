Желтый уровень опасности сохраняется: 13 июля в области ожидаются осадки и грозы

В понедельник, 13 июля, погода в Подмосковье останется нестабильной. По прогнозам синоптиков, ночью и днем сохранится облачность с прояснениями.

Местами пройдут кратковременные дожди, причем на востоке региона осадки могут быть сильнее. В отдельных районах не исключена гроза. Температура воздуха составит от +13 до +18 °C ночью и от +19 до +24 °C днем. Ветер будет северным, со скоростью 5–10 м/с, но при грозе возможны порывы до 13–18 м/с.

Жителям советуют быть внимательными: не находиться под одинокими деревьями во время грозы и учитывать риск локальных подтоплений на низменных участках.