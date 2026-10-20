В Краснодаре создали чай и леденцы против кариеса
Ученые КубГМУ создали леденцы и чай для профилактики кариеса
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Ученые из Краснодара создали леденцы и чай против кариеса. Об этом сообщает «КП — Кубань».
По словам доцента кафедры терапевтической стоматологии Екатерины Запорожской-Абрамовой, такой дуэт закрывает все потребности в гигиене полости рта. Профилактика становится эффективнее, чем от одной зубной пасты. Леденцы и чай останавливают рост кариесогенных бактерий. Основа леденцов — изомальт: он не ферментируется микрофлорой и держит нейтральный pH. В чай добавили экстракт листьев и плодов зизифуса и жимолости. Эти растения убирают вредные бактерии, корректируют микрофлору, снимают воспаление и укрепляют десны.
Ученые отмечают: новый формат дает длительное воздействие активных компонентов. А значит, и лечиться люди будут охотнее. Так что теперь следить за зубами можно не только с помощью щетки и пасты, но и за чашкой чая с леденцами.
Ранее врач предупредил об ошибке, которая разрушает зубы быстрее кариеса.