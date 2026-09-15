Ученые назвали привычку, которая снижает риск Альцгеймера на треть

Ученые Кембриджского университета обобщили данные десятков исследований и пришли к выводу: регулярное чтение для удовольствия может замедлять снижение когнитивных способностей и снижать риск деменции, включая болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает Psychological Medicine (PM).

Самый впечатляющий результат: чтение книг, газет и журналов связали со снижением риска болезни Альцгеймера на 33%. Это не просто корреляция, а устойчивая закономерность, которую подтверждают разные выборки. Причем польза заметна уже в детстве. Анализ данных более 10 тыс. молодых людей показал: те, кто рано начал читать для удовольствия, лучше справлялись с задачами на память, внимание и исполнительные функции, успешнее учились и реже сталкивались с проблемами психического здоровья.

У взрослых чтение тоже дает ощутимые бонусы. Его связывают со снижением стресса, улучшением концентрации и большей эмпатией. В одном эксперименте всего пять минут чтения художественной литературы снижали уровень стресса до 20%. А для пожилых людей эффект может быть еще значимее: среди почти 5,5 тыс. человек старше 55 лет те, кто регулярно занимался стимулирующими мозг видами деятельности, включая чтение, реже сталкивались с когнитивными нарушениями в течение следующих пяти лет.

Ученые предполагают, что чтение постоянно задействует память, язык, внимание и другие когнитивные функции, тренируя мозг и создавая своего рода «когнитивный резерв». Однако авторы обзора подчеркивают: большая часть исследований показывает связь, а не доказывает, что именно чтение напрямую предотвращает деменцию. Тем не менее, учитывая простоту и доступность этого занятия, оно выглядит отличной привычкой для поддержания ясности ума в любом возрасте.

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