Уролог Смерницкий оценил влияние парацетамола на мужское здоровье

Британские и датские ученые пришли к выводу, что парацетамол оказывает негативное влияние на репродуктивную систему у мужчин. По словам врача-уролога Андрея Смерницкого, востребованное обезболивающее лекарство действительно может подорвать мужское здоровье лишь в случае передозировки. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что указанный препарат обладает токсичностью против печени, почек и тестикул, способен повышать трансаминазы, АЛТ, аспарагиновую и аланиновую аминокислоты, что в итоге приводит к падению уровня гормонов, которые связывают половые стероиды. Таким образом, в итоге уровень тестостерона в крови может уменьшаться, а тестостерон отвечает за нормальное созревание сперматозоидов. В связи с этим от приема парацетамола в больших дозах можно ожидать падения уровня, числа сперматозоидов, их подвижности, качества и сокращения объема живых форм.

По мнению медика, это касается именно передозировки нестероидных противовоспалительных средств вроде ибупрофена, анальгина, кетонала.

Ранее теледоктор Мясников назвал последствия отказа от продажи парацетамола и ибупрофена.