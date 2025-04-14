Уролог Смерницкий пояснил суть «мужского ПМС»

В Интернете начала распространяться информация о так называемом мужском ПМС, или синдроме раздражительного мужчины: состоянии, когда все надоело, все бесит и нет сил. Утверждается, что причиной такого состояния является колебание уровня тестостерона. Врач-уролог Андрей Смерницкий рассказал, что в действительности скрывается за понятием «мужской ПМС». Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, такое состояние действительно описано медициной, тем не менее возникает оно не внезапно, а плавно и постепенно. Это связано со снижением уровня тестостерона, наблюдающегося у мужчин 35–40 лет.

Медик добавил, что быстрее процесс снижения уровня тестостерона происходит у мужчин с ожирением, недосыпом, перееданием, стрессами. В связи с этим важно вести здоровый образ жизни, высыпаться, избегать быстрых углеводов, приводящих к ожирению.

Ранее он оценил влияние парацетамола на мужское здоровье.