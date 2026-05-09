В Индии пациент пришел в больницу с застрявшим в черепе мачете

В одном из индийских медучреждений зафиксирован необычный случай: пациент обратился за помощью с мачете, застрявшим в черепе. Как сообщает Express, инцидент произошел в Мумбаи.

На 27-летнего мужчину напала группа молодых людей. Один из злоумышленников использовал мачете. Жертву избили и ограбили. Позднее нападавших удалось задержать.

Клинок застрял в костях черепа, однако пострадавший сохранил способность самостоятельно передвигаться, разговаривать и заниматься повседневными делами. В больницу его доставил друг.

На видеозаписи из клиники видно, как пациент спокойно ожидает приема в холле и разговаривает по телефону. Окружающие, включая медиков, реагируют на ситуацию без паники и просто проходят мимо.

Врачи успешно провели операцию по извлечению мачете. После вмешательства мужчину перевели в отделение интенсивной терапии для продолжения лечения. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

