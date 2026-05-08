Врач Поляков раскритиковал шоколадные завтраки и хлопья

Готовые сладкие завтраки, в том числе хлопья, кольца и шоколадные шарики с молоком, могут негативно отразиться на здоровье при регулярном употреблении, сообщил в интервью aif.ru врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

Такие продукты, отметил эксперт, ближе к десертам, чем к полноценному приему пищи. Их частое включение в рацион, особенно у детей и людей с низкой физической активностью, повышает риски развития ожирения и сахарного диабета.

Вместо сладких смесей эксперт рекомендовал выбирать более простые и полезные альтернативы.

«Вместо сладкой "мусорной" еды в виде готовых завтраков полезно употребить цельнозерновые каши на воде или другие здоровые продукты», — заявил он.

Кроме того, врач предостерег от избыточного потребления молока из-за высокого содержания в нем простых углеводов.

Ранее эксперт Стародубова объяснила, почему сыр способен повышать настроение.