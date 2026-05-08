«Карма настигла»: неизвестный в маске напал на брата короля Карла III во время прогулки с собаками

Бывший принц Эндрю, утрясавший скандалы за £12 млн, попал в новую переделку. На брата короля Карла III напал мужчина в балаклаве прямо у королевского поместья Сандрингем. Эндрю пришлось спасаться бегством на авто. Об этом сообщает The Telegraph.

Вечером 6 мая 66-летний герцог Йоркский, как обычно, гулял с собаками. В тот момент, когда он проходил мимо припаркованной машины, из нее выскочил неизвестный в маске и с криками двинулся в его сторону. Эндрю не стал выяснять отношения — он прыгнул в свой автомобиль и попытался уехать. Но нападающий не отставал: бежал за машиной и продолжал что-то выкрикивать.

Полиция прибыла быстро. Злоумышленника задержали, его автомобиль обыскали. Оружия не нашли, но мотивы пока неясны. Сам Эндрю и его телохранитель уже дали показания.

Напомним, несколько лет назад брат короля оказался в центре сексуального скандала. Репутация была разрушена — королевская семья отреклась от него, а титулы пришлось сдать.

