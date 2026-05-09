«Чудо в неволе». В Московском зоопарке появились рыбы-клоуны

В Московском зоопарке случилось событие, которого ждали почти полтора десятилетия: там появились на свет мальки розового амфиприона (рыбы-клоуна). Об этом в интервью агентству «Москва» сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

«Процесс размножения морской рыбы в условиях неволи довольно сложен, а нам было важно не просто получить потомство, но и вырастить его здоровым», — подчеркнула она.

По ее словам, это значимое достижение для зоопарка. Родителями мальков стала пара розовых амфиприонов, которым уже 22 года. Для выживания и корректного роста молодняку требуется специальный живой корм.

Сейчас мальки находятся в лаборатории отдела «Аквариум». Полюбоваться на взрослых особей можно в павильоне «Экзотариум». В дикой природе данный вид обитает на коралловых рифах Юго-Восточной Азии, Новой Гвинеи и в некоторых частях Океании. Длина взрослой рыбы достигает около 10 см. Отличительная черта — коралловый окрас тела и белая полоса, проходящая вдоль головы.

Ранее сообщалось о том, что сурикаты Московского зоопарка вышли на первые весенние прогулки.