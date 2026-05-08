Шаманский рок на одной струне: как древний килутиак адаптировали под современную музыку

В подмосковном Ступине произошло редкое событие для мира этнической музыки: мастер-реконструктор оживил забытый голос Арктики. Благодаря кропотливой работе археотехнолога Павла Потапова свет увидела точная копия древней лютни, принадлежавшей коренным народам Аляски. Об этом пишет REGIONS .

Реконструкция арктической реликвии

Независимый исследователь Павел Потапов завершил уникальный проект по воссозданию килутиака — традиционной однострунной лютни инуитов. Работа проходила в семейной мастерской, где мастер использует технологии, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Процесс создания инструмента начался с интриги в социальных сетях: подписчики пытались угадать назначение деревянной заготовки, принимая ее за древнее оружие или макет лодки. Финальный результат превзошел ожидания, представив собой полноценный музыкальный инструмент, выполненный из натуральных материалов.

Анатомия и звучание древности

При создании келутиака Потапов использовал ель для корпуса и деки, бук для накладки грифа и натуральный рог северного оленя для изготовления порожка. Чтобы сделать инструмент пригодным для современного творчества, мастер увеличил количество ладов до шести, сохранив при этом аутентичную роспись, скопированную с музейных архивов. Лютня, настроенная на ноту соль, обладает удивительной универсальностью: на ней можно играть щипком, с помощью смычка или используя специальные палочки для извлечения звука. Именно смычковый метод позволял шаманам прошлого добиваться того самого протяжного и мистического звучания, которое сопровождало их древние обряды.

Призыв к творческому эксперименту

Воссоздание редкой лютни стало не только личным достижением исследователя, но и импульсом для развития сообщества любителей этники. Павел Потапов призвал единомышленников не бояться экспериментировать и самостоятельно пробовать силы в изготовлении старинных инструментов. Мастер выразил готовность поддерживать начинающих умельцев, публикуя видеоотчеты об их успехах в своем сообществе, тем самым превращая изучение археотехнологий в живой и массовый процесс.