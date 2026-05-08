Шаманский рок на одной струне: как древний килутиак адаптировали под современную музыку
REGIONS: ступинский мастер воссоздал редкую лютню инуитов Аляски
Фото: [мастерская Павла и Софьи Потаповых]
В подмосковном Ступине произошло редкое событие для мира этнической музыки: мастер-реконструктор оживил забытый голос Арктики. Благодаря кропотливой работе археотехнолога Павла Потапова свет увидела точная копия древней лютни, принадлежавшей коренным народам Аляски. Об этом пишет REGIONS.
Реконструкция арктической реликвии
Независимый исследователь Павел Потапов завершил уникальный проект по воссозданию килутиака — традиционной однострунной лютни инуитов. Работа проходила в семейной мастерской, где мастер использует технологии, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Процесс создания инструмента начался с интриги в социальных сетях: подписчики пытались угадать назначение деревянной заготовки, принимая ее за древнее оружие или макет лодки. Финальный результат превзошел ожидания, представив собой полноценный музыкальный инструмент, выполненный из натуральных материалов.
Анатомия и звучание древности
При создании келутиака Потапов использовал ель для корпуса и деки, бук для накладки грифа и натуральный рог северного оленя для изготовления порожка. Чтобы сделать инструмент пригодным для современного творчества, мастер увеличил количество ладов до шести, сохранив при этом аутентичную роспись, скопированную с музейных архивов. Лютня, настроенная на ноту соль, обладает удивительной универсальностью: на ней можно играть щипком, с помощью смычка или используя специальные палочки для извлечения звука. Именно смычковый метод позволял шаманам прошлого добиваться того самого протяжного и мистического звучания, которое сопровождало их древние обряды.
Призыв к творческому эксперименту
Воссоздание редкой лютни стало не только личным достижением исследователя, но и импульсом для развития сообщества любителей этники. Павел Потапов призвал единомышленников не бояться экспериментировать и самостоятельно пробовать силы в изготовлении старинных инструментов. Мастер выразил готовность поддерживать начинающих умельцев, публикуя видеоотчеты об их успехах в своем сообществе, тем самым превращая изучение археотехнологий в живой и массовый процесс.