«Молчаливая эпидемия». Каждый шестой взрослый американец принимает антидепрессанты

Примерно 16% совершеннолетних жителей Соединенных Штатов на регулярной основе употребляют антидепрессанты из класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), в число которых входят такие препараты, как Zoloft, Prozac и Lexapro. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Mental Health в 2026 году, со ссылкой на агентство Reuters.

Авторы научной работы выяснили, что более 12% опрошенных американцев систематически принимают данные лекарства, причем немалая доля из них делает это в течение длительного времени — многие годы. Свыше 16% респондентов либо приобретали указанные медикаменты, либо получали рецепты на них от врачей.

Как отмечают ученые, действительные показатели употребления антидепрессантов могут превышать зафиксированные цифры, поскольку пациенты нередко утаивают от докторов полный перечень принимаемых средств. Согласно статистике, наиболее часто потребителями таких препаратов становятся белые американцы и люди пожилого возраста: примерно четверть граждан старше 60 лет используют лекарства от психических расстройств.

Ранее сообщалось о том, что продажи антидепрессантов в России взлетели вдвое за три года.