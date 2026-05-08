Всероссийская патриотическая акция «Лучи Победы» прошла в Подмосковье

Подмосковье присоединилось к всероссийской акции «Лучи Победы»
Фото: [Данила Кирьянов]
Подмосковье присоединилось к всероссийской патриотической акции «Лучи Победы». Мероприятия прошли в разных округах региона, в том числе в Домодедово, Клину и Воскресенске.
В Домодедово акцию провели на центральной площади города. Волонтеры Подмосковья и неравнодушные жители в память о ветеранах всех войн зажгли 500 свечей. К акции готовились несколько дней. Сначала волонтеры выбрали изображение для основы композиции, а затем отрепетировали расстановку свечей. Финальная композиция представляла собой Знамя Победы.
В Лотошино акция прошла в деревне Калицино. У стелы «Населенный пункт воинской доблести» 15 волонтеров зажгли почти 100 свечей, выложив слово «Победа» в память о бойцах Красной армии, погибших в боях за освобождение Лотошинского района зимой 1941–1942 годов.
В Воскресенске возле мемориала «Вечный огонь» зажгли около 200 свечей. Участники почтили память погибших минутой молчания. К собравшимися обратился глава округа Алексей Малкин.
«Завтра мы будем отмечать 81-ю годовщину Великой Победы, а сегодня мы вспоминаем тех, благодаря кому эта победа была достигнута», - сказал он.
Фото: [Анна Мороз]
Фото: [Елена Чегринская]
Фото: [Эдуард Стратонов]
Фото: [Владимир Останин]
В Клину свечи зажгли перед мемориальным комплексом «Аллея памяти». Здесь собрались около 50 человек — общественников, волонтеров, ветеранов СВО. Участники выложили из свечей слова «Клин помнит». Также свечи были расставлены у памятника солдату. В завершение прошла минута молчания.
В Протвино у мемориала «Рубеж обороны» зажгли около 200 свечей. В акции приняли участие сотни жителей. Как отметила заместитель главы Серпухова Оксана Лебедева, акция священна для местных жителей. Вечер завершился минутой молчания.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.