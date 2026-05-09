«Тихая мутация». Хантавирус у пассажиров в Атлантике может превратиться в инфекцию
Гинцбург: хантавирус может стать инфекцией
Вирус, обнаруженный в мае у пассажиров круизного судна в Атлантике, способен со временем приобретать новые мутации.
Как сообщил ТАСС научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, это повышает риск перехода заболевания в более заразную форму.
По словам специалиста, подобные инфекции потенциально могут получать устойчивость к внешней среде и распространяться на большие расстояния воздушным путем.
«Это РНК-содержащий вирус, а значит, он накапливает различные мутации, чтобы превратиться в вирус, который передается от человека к человеку», — пояснил Александр Гинцбург.
Иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметили, что зафиксированная на лайнере вспышка вызвана ортохантавирусом Анды. Аналогичная ситуация наблюдалась в Аргентине в 2018 году. Возбудитель циркулирует среди грызунов на территории этого государства.
