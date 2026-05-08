Ягодный щит: как правильно заменить опасные сладости на безопасные лакомства

Врачи и диетологи продолжают обсуждать правила формирования рациона для людей с нарушениями углеводного обмена. Согласно последним рекомендациям британских специалистов, опубликованным в издании The Mirror и проанализированным отечественными экспертами, определенные виды популярных фруктов требуют повышенного внимания со стороны пациентов с диабетом второго типа. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на британских специалистов по профилактике диабета. На публикацию обратили внимание «Аргументы и факты».

Проблема скрытых сахаров в популярных фруктах

Основная сложность при употреблении апельсинов и бананов заключается в значительном содержании природных сахаров и относительно высоком гликемическом индексе этих продуктов. По мнению экспертов по профилактике эндокринных заболеваний, резкие скачки уровня глюкозы в крови часто провоцируются именно легкоусвояемыми углеводами, которыми богаты эти плоды. В отличие от ягод, которые содержат минимальное количество сахара и признаны наиболее безопасными для диабетиков, сладкие фрукты вызывают более выраженную и стремительную гликемическую реакцию организма.

Роль клетчатки и баланс в питании

Несмотря на выявленные риски, медики предостерегают от радикальных мер и полного отказа от плодоовощной продукции. Фрукты остаются незаменимым источником витаминов, микроэлементов и пищевых волокон, необходимых для правильной работы пищеварения. Клетчатка, содержащаяся в цельных плодах, замедляет всасывание сахаров, что помогает сглаживать пики глюкозы. Основная задача пациента заключается не в запрете, а в строгом контроле порций и учете индивидуальных реакций организма на те или иные продукты.

Рекомендации по выбору продуктов

Для поддержания стабильного состояния здоровья при диабете второго типа рекомендуется отдавать предпочтение плодам с низким содержанием сахара. Ягоды, такие как малина, черника или клубника, являются оптимальным выбором для ежедневного меню. Если же человек решает включить в рацион бананы или цитрусовые, делать это следует в ограниченных количествах, желательно в первой половине дня и не натощак, чтобы минимизировать нагрузку на поджелудочную железу.