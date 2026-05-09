«Кровососы не дремлют». Первые комары появятся в Москве уже к середине мая

Первые комары появятся в Москве уже около середины мая, сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков. Информацию приводит Агентство городских новостей «Москва».

Специалист связал это с температурным режимом. Глазков пояснил: комариные самки откладывают яйца в водоeмы, и чем выше температура окружающей среды, тем стремительнее развиваются личинки. Данный процесс занимает от двух до четырeх недель.

«Массовый выплод взрослых насекомых из личинок произойдет как раз в конце мая — начале июня», — предупредил Глазков.

По оценкам эксперта, численность комаров в текущем сезоне может оказаться значительной благодаря успешно пережитым зимним условиям.

