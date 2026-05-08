Россиянам напомнили о штрафах за шум стиральной машины ночью

Шум от работающей стиральной машины ночью может нарушать покой соседей. Как действовать в такой ситуации, «Газете.Ru» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21, допустимый уровень шума в жилых помещениях — до 55 дБ днем и до 45 дБ ночью. За превышение ночью грозит штраф 500–1000 руб. В Москве — до 2000 руб., в Подмосковье — около 3000 руб. Наказание возможно как за громкую работу техники, так и за вибрацию.

Специалист советует избегать криков и конфликтов: агрессия провоцирует ответный шум.

«Побеждает в таких спорах, как правило, не самый громкий, а самый методичный», — пояснил эксперт.

Он рекомендует фиксировать нарушения с указанием даты, времени и характера звуков, делать аудио- или видеозаписи. Эффективнее коллективная жалоба от нескольких соседей — это ускорит реакцию участкового или УК. Обратиться можно через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом».

Судебный иск — крайняя мера. Компенсация морального вреда будет небольшой, но известны случаи, когда суд обязывал нарушителя установить шумоизоляцию.

