«Сто тысяч рублей одномоментно». Эксперт сравнила ипотеку и потребительским кредитом

Потребительский кредит при определенных условиях выгоднее ипотеки, заявила в интервью «Газете.Ru» доцент кафедры банковского дела Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Зубкова.

Главные факторы сравнения: срок, условия, наличие созаемщика, первый взнос и сумма обеспечения. Эксперт отметила: при небольшом займе, планировании и приемлемой долговой нагрузке потребкредит менее обременителен для бюджета. Несмотря на более высокую ставку, ипотека требует ежегодной страховки. Для заемщиков в возрасте страховой полис может превышать 100 тыс. рублей единовременно.

Зубкова советует проверять условия кредита, комиссии, стоимость страховки и банковских услуг. При досрочном погашении банк обязан вернуть остаток страховой премии, но не комиссию. Комиссия взимается только за опциональные услуги, напомнила финансист.

