Лето почти началось в мае: почему жители Орехово Зуева массово бросились в ледяную воду

Аномально жаркий май спровоцировал преждевременный старт пляжного отдыха в Орехово-Зуеве. Несмотря на то что до календарного лета остается еще несколько недель, берега местных водоемов уже заполнены отдыхающими, а социальные сети наводнили кадры первых в этом году заплывов. Об этом пишет REGIONS .

Майские заплывы на Исаакиевском озере

Главным эпицентром раннего купального сезона стало Исаакиевское озеро, где наиболее активные горожане уже открыли счет водным процедурам. Очевидцы и участники заплывов делятся впечатлениями в социальных сетях, отмечая, что вода еще сохраняет весеннюю прохладу, но это не останавливает желающих освежиться. Видеоролики с купальщиками, делающими селфи прямо на середине водоема, стали одной из самых обсуждаемых тем в городских сообществах. Жители признаются, что такая погодная аномалия стала для них неожиданным подарком, позволившим перенести летние привычки на середину весны.

Предостережения экстренных служб и медиков

Специалисты в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций призывают граждан к благоразумию. Начальник профильного отдела Юрий Клюшкин напомнил, что официальное разрешение на эксплуатацию рекреационных зон будет выдано только 1 июня. Основная опасность текущего момента заключается в резком температурном контрасте: воздух прогрет значительно сильнее, чем вода в глубоких карьерах и озерах. Медики подчеркивают, что длительное пребывание в непрогретой воде чревато судорогами и быстрым переохлаждением организма. Кроме того, до официального открытия на берегах отсутствуют дежурные посты спасателей, что кратно увеличивает риски при возникновении нештатных ситуаций.

Подготовка инфраструктуры к июню

К началу лета в округе планируется ввод в эксплуатацию шести сертифицированных площадок для отдыха. В этот перечень входят озеро Исаакиевское, карьеры Амазонка и Нажицы, а также популярные пляжи Мечта, Горский и Золотые пески. Каждая из этих локаций должна пройти строгую проверку МЧС на соответствие стандартам безопасности, включая обследование дна и оснащение необходимым инвентарем. Власти настоятельно рекомендуют дождаться 1 июня, когда условия для водных процедур станут максимально комфортными и безопасными для всех категорий граждан.