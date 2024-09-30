В Минздраве рассказали, когда следует начать прививаться от гриппа

Ставить себе вакцину от гриппа необходимо с сентября-октября и до начала эпидемического подъема заболеваемости. На это в беседе с РИА Новости указал врач-инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Специалист напомнил, что иммунитет в организме человека вырабатывается не сразу, а через 14 дней после прививки.

«Российские вакцины, которые доступны в поликлиниках и пунктах вакцинации, эффективны и безопасны, защищают от всех актуальных в этом году вариантов вируса гриппа», — сказал Чуланов журналистам.

Как отметил врач, грипп среди известных медикам респираторных вирусных заболеваний является одним из самых тяжелых. И отношение к нему спустя рукава может закончиться очень серьезными последствиями для здоровья. Самой эффективной мерой профилактики против него является вакцинация.

«Грипп приводит к серьезным осложнениям, таким как пневмония, синуситы, обострение хронических и особенно сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас в России наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю с 16 по 22 сентября зарегистрировано свыше 880 тыс. случаев», — пояснил Чуланов.

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