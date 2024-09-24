Акушер-гинеколог Балаева рассказала об опасности ОРВИ и гриппа при беременности

Акушер-гинеколог и эндокринолог Антонина Балаева в беседе с gazetametro.ru рассказала, чем сезонные заболевания так опасны в период планирования беременности или непосредственно при вынашивании плода.

В России на 11,4% раза за прошедшую неделю увеличилась заболеваемость гриппом. За тот же период возросла заболеваемость ОРВИ, причем на 24,7%. Особую осторожность рекомендовали проявлять беременным, так как им нужно беречь не только собственное здоровье.

ОРВИ, например, имеет короткий инкубационный период. Однако может сопровождаться лихорадкой и тяжелой интоксикацией. У беременных симптомы проявляются куда более остро: с очень высокой температурой, ознобом, головной болю, болью в мышцах, слабостью.

«Может быть тошнота, рвота, головокружение. Но основной воспалительный процесс разворачивается в дыхательных путях. Появляются боли в горле, сухой кашель, заложенность носа. Если температура у больной держалась не долго, 1–2 дня, и в процессе не присоединились осложнения, то можно надеяться, что вы отделались легким испугом и в дальнейшем беременность будет протекать в обычном режиме», — объяснила специалист.

Грипп у любых людей способен ударять по дыхательным путям и стенкам сосудов, вирус врывается в кровоток организма. При плохом лечении или его отсутствии может вызвать интоксикацию и тяжелую лихорадку, вплоть до пневмонии с отеком и кровоизлияниями в ткань легких.

Главная опасность гриппа и ОРВИ для беременных: инфекции оказывают токсическое влияние на плод в первом триместре беременности. Недуги способны привести к смерти плода. Если заболевание пришлось на срок 8–9 недель, то у ребенка могут неправильно сформироваться конечности, может развиться артрогриппоз. Вирусы и бактерии также ударяют по плодным оболочкам. Болезни нередко приводят к преждевременному выделению околоплодных вод, отслойке плаценты с кровотечением или внутриутробной задержке. Опасность в этом случае грозит не только жизни и здоровью ребенка, но и матери.

Защититься от ОРВИ и гриппа нужно вакцинацией, носить маски и не контактировать с зараженными. При заболевании важно сразу обратиться к врачу.

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