В Подмосковье выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями выросла до 87,8%

Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в Подмосковье выросла с 67,2% в 2025 году до 87,8% в 2026-м. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, в регионе проводятся высокотехнологичные операции, пациентам доступны лекарственная и лучевая терапия, что и помогает улучшать результаты лечения.

Забелин также рассказал, что в рамках ранней диагностики в Подмосковье доступны семь онкоскринингов — на рак молочной железы, предстательной железы, кожи, легкого, шейки матки, кишечника и полости рта. Женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, а женщины моложе при наличии отягощенного семейного анамнеза — рака груди у ближайших родственниц — могут пройти ежегодное УЗИ молочных желез в рамках репродуктивной диспансеризации. Кроме того, в регионе регулярно проводятся дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи, куда может прийти любой желающий.

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