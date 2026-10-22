В Подмосковье выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями выросла до 87,8%

Министр Забелин: ранняя диагностика помогла улучшить прогнозы при раке в регионе

Здоровье

Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в Подмосковье выросла с 67,2% в 2025 году до 87,8% в 2026-м. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, в регионе проводятся высокотехнологичные операции, пациентам доступны лекарственная и лучевая терапия, что и помогает улучшать результаты лечения.

Забелин также рассказал, что в рамках ранней диагностики в Подмосковье доступны семь онкоскринингов — на рак молочной железы, предстательной железы, кожи, легкого, шейки матки, кишечника и полости рта. Женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, а женщины моложе при наличии отягощенного семейного анамнеза — рака груди у ближайших родственниц — могут пройти ежегодное УЗИ молочных желез в рамках репродуктивной диспансеризации. Кроме того, в регионе регулярно проводятся дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи, куда может прийти любой желающий.

Ранее стало известно, почему новости об экзотических инфекциях живут три дня.

Читайте также

Диетолог Гарсия-Уэбб назвала способ перестать объедаться по ночам

Диетолог Гарсия-Уэбб назвала способ перестать объедаться по ночам

Психолог Скрипачева назвала многозадачность причиной выгорания

Психолог Скрипачева назвала многозадачность причиной выгорания

Врач объяснила, почему нельзя быстро укрепить иммунитет осенью

Врач объяснила, почему нельзя быстро укрепить иммунитет осенью

Косметолог объяснила, почему на спине появляются высыпания

Косметолог объяснила, почему на спине появляются высыпания

Фитобезоары из хурмы: диетолог раскрыла, кому опасно есть хурму

Фитобезоары из хурмы: диетолог раскрыла, кому опасно есть хурму

Осенняя фотосессия: инфекционист оценила риск заражения бешенством от опавшей листвы

Осенняя фотосессия: инфекционист оценила риск заражения бешенством от опавшей листвы

«Затрудняет снижение веса»: врач рассказала о влиянии стресса на организм

«Затрудняет снижение веса»: врач рассказала о влиянии стресса на организм

Избежать упадка сил после отпуска: движение и белок помогут быстрее включиться в работу

Избежать упадка сил после отпуска: движение и белок помогут быстрее включиться в работу

Бесполезно и опасно. Врач объяснил, почему антибиотики не работают при гриппе и ОРВИ

Бесполезно и опасно. Врач объяснил, почему антибиотики не работают при гриппе и ОРВИ

Дневник головной боли: врач рассказала о провокаторах и лечении

Дневник головной боли: врач рассказала о провокаторах и лечении

Врач объяснила, кому не нужна йодопрофилактика

Врач объяснила, кому не нужна йодопрофилактика

Зелень у дома снижает риск деменции на 20%

Зелень у дома снижает риск деменции на 20%

Добавьте mosregtoday.ru в избранное