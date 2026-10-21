Врач объяснила, кому не нужна йодопрофилактика

По словам специалиста, йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые влияют на обмен веществ, работу сердца и нервной системы. В норме человек получает его с пищей: рыбой, морепродуктами, молочными продуктами, яйцами. Однако в некоторых регионах, особенно далеко от моря, почва и вода содержат мало йода. Такие территории называют йододефицитными. При длительной нехватке микроэлемента щитовидная железа может увеличиваться — формируется зоб. Если выработка гормонов снижается, развивается гипотиреоз. Это влияет на самочувствие, обмен веществ и работу многих органов.

Уланкина подчеркнула: большинству людей достаточно сбалансированного питания и йодированной соли. А вот специальные препараты — таблетки или капли — нужны не всем и только по назначению врача. Так что не стоит заниматься самолечением. Лучше проверить уровень йода и проконсультироваться со специалистом. Впрочем, даже без анализов можно начать с простого: добавить в рацион рыбу и использовать йодированную соль.

Ранее стало известно, что модный тренд на «загрузку йодом» оказался опасен для щитовидки.