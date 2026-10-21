Врач объяснила, кому не нужна йодопрофилактика

Врач Уланкина рассказала, как восполнить йод без риска для здоровья

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Специальная йодопрофилактика нужна не всем. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые влияют на обмен веществ, работу сердца и нервной системы. В норме человек получает его с пищей: рыбой, морепродуктами, молочными продуктами, яйцами. Однако в некоторых регионах, особенно далеко от моря, почва и вода содержат мало йода. Такие территории называют йододефицитными. При длительной нехватке микроэлемента щитовидная железа может увеличиваться — формируется зоб. Если выработка гормонов снижается, развивается гипотиреоз. Это влияет на самочувствие, обмен веществ и работу многих органов.

Уланкина подчеркнула: большинству людей достаточно сбалансированного питания и йодированной соли. А вот специальные препараты — таблетки или капли — нужны не всем и только по назначению врача. Так что не стоит заниматься самолечением. Лучше проверить уровень йода и проконсультироваться со специалистом. Впрочем, даже без анализов можно начать с простого: добавить в рацион рыбу и использовать йодированную соль.

Ранее стало известно, что модный тренд на «загрузку йодом» оказался опасен для щитовидки.

Актуально

Читайте также

Диетолог Михалева: при ожирении можно потерять до 14 лет жизни

Диетолог Михалева: при ожирении можно потерять до 14 лет жизни

Диетолог Нишида объяснила, как отличить полезный продукт от вредного

Диетолог Нишида объяснила, как отличить полезный продукт от вредного

Кошмары как диагноз: сомнолог раскрыл, о чем предупреждает мозг во сне

Кошмары как диагноз: сомнолог раскрыл, о чем предупреждает мозг во сне

Суперфуды против воспалений: врач назвала идеальную противовоспалительную продуктовую корзину

Суперфуды против воспалений: врач назвала идеальную противовоспалительную продуктовую корзину

Избежать упадка сил после отпуска: движение и белок помогут быстрее включиться в работу

Избежать упадка сил после отпуска: движение и белок помогут быстрее включиться в работу

Гинеколог раскрыла, какая привычка приближает наступление менопаузы

Гинеколог раскрыла, какая привычка приближает наступление менопаузы

Преступление против людей: в Госдуме рассказали, почему нельзя закрывать сельские больницы

Преступление против людей: в Госдуме рассказали, почему нельзя закрывать сельские больницы

Октябрь — последний шанс наесться витаминов: нутрициолог рассказала, что покупать на рынке

Октябрь — последний шанс наесться витаминов: нутрициолог рассказала, что покупать на рынке

Здоровое питание приводит к ожирению печени: диетолог назвала ошибки, ведущие к набору веса при ЗОЖ

Здоровое питание приводит к ожирению печени: диетолог назвала ошибки, ведущие к набору веса при ЗОЖ

Косметолог объяснила, почему на спине появляются высыпания

Косметолог объяснила, почему на спине появляются высыпания

Врачи рассказали, как распознать холодовую крапивницу

Врачи рассказали, как распознать холодовую крапивницу

Одновременно полезна и опасна: диетолог предупредила о вяжущем эффекте айвы и риске запоров

Одновременно полезна и опасна: диетолог предупредила о вяжущем эффекте айвы и риске запоров

Добавьте mosregtoday.ru в избранное