Диетолог Гарсия-Уэбб назвала способ перестать объедаться по ночам

По словам специалиста, у ночного переедания две причины: настоящий голод или желание отвлечься от стресса с помощью еды. Но независимо от причины, рацион стоит изменить. Нужно есть цельные, необработанные продукты, чтобы сигналы о голоде и насыщении были четкими. А сильно обработанная еда обманывает организм, заставляя съедать больше и обходить естественный контроль.

Гарсия-Уэбб советует четырехразовое питание: завтрак, обед, ужин и полдник. Каждый прием пищи должен длиться не менее 15 минут, а перерывы между ними днем — не больше пяти часов. И главное — есть, ни на что не отвлекаясь. Осознавать физический голод и удовлетворять его. Тогда ночью тянуть к холодильнику не будет.

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